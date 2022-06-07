التونسية أنس جابر تحقق إنجازا عربيا وأفريقيا غير مسبوق

تقرير 218

حققت التونسية أنس جابر إنجازًا كبيرًا بصعودها مركزين ضمن التصنيف العالمي الجديد للاعبات المحترفات، والذي صدر عقب نهاية بطولة رولان غاروس المفتوحة .

واحتلت اللاعبة التونسية المركز الرابع في التصنيف الجديد برصيد 4245 نقطة، لتصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تصل إلى هذا المركز في تصنيف محترفات التنس عبر التاريخ.

وتوّجت أنس جابر ببطولة مدريد المفتوحة، كما وصلت إلى نهائي بطولة روما، وخاضت ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 2020 وبطولة ويمبلدون 2021؛ مما جعلها واحدة من أبرز اللاعبات المتطورات خلال السنوات الأخيرة، وتبتعد أنس جابرـ صاحبة الـ 27 عامًا، بفارق بسيط عن التصنيف الثاني.

وكانت أنس جابر قد دخلت نادي أفضل 100 لاعبة محترفة في عام 2017 لتتدرج وتصل إلى المراكز العشر الأولى في نهاية العام الماضي.

وكشف موقع رابطة لاعبات التنس المحترفات أن الجوائز المالية للاعبة التونسية بلغت أكثر من 6 ملايين دولار، والتي حازتها من مشاركاتها في البطولات الرسمية.

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