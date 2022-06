اختتم فريق الاتحاد لكرة القدم معسكره تحضيري الذي أجراه بتونس استعدادا لمنافسات الدوري السداسي لمرحلة التتويج بالدوري الممتاز .

معسكر فريق الاتحاد الذي خاضه في الشمال الغربي بتونس وبالتحديد في حمام بورقيبة رفع فيه المدرب التونسي محمد الكوكي من وتيرة الاستعدادات بخوض تدريبات مكثفة صباحية ومسائية وإجراء مباراة ودية أمام فريق مختلط أندية عين دراهم فاز بها 7-0 .

