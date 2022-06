ليبيا تشارك بـ15 لعبة في ألعاب البحر المتوسط المقامة بوهران

تشارك ليبيا في دورة البحر المتوسط المقبلة التي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية في الخامس والعشرين من يونيو الجاري وحتى الخامس من يوليو المقبل.

وستكون المشاركة الليبية المتوسطية بخمس عشرة لعبة رياضية وبثمانية وثلاثين رياضيا.

يذكر أن المشاركة مقتصرة على الألعاب الفردية وهي الكرة الحديدية والملاكمة والكاراتيه والسباحة والتنس وتنس الطاولة والقوس والسهم والشراع والدراجات والجودو والرماية وألعاب القوى ورفع الأثقال والمبارزة والتايكواندو.

