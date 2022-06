منتخب ألعاب القوى يشارك في البطولة الأفريقية المقامة بموريشيوس

يستهل منتخبنا الوطني لألعاب القوى يوم غد الأربعاء مشاركته في البطولة الأفريقية الثانية والعشرين للكبار المقامة موريشيوس .

مشاركة المنتخب الوطني لألعاب القوى التي تنطلق يوم غد بخوض العداء أحمد عمار منافسات الدوري التمهيدي في سابق 100 متر . ومشاركة العداء أحمد السباعي في منافسات الدوري الأول لسباق 400 متر .

هذا ويشار إلى أن المنتخب الوطني يشارك بثلاثة عدائين وهم علاء الجورني في سباق و 1500 متر و أحمد السباعي في سباق 400 متر بالإضافة لأحمد عمار في سباق 100 متر .

