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منتخب ألعاب القوى يشارك في البطولة الأفريقية المقامة بموريشيوس

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

يستهل منتخبنا الوطني لألعاب القوى يوم غد الأربعاء مشاركته في البطولة الأفريقية الثانية والعشرين للكبار المقامة موريشيوس .

مشاركة المنتخب الوطني لألعاب القوى التي تنطلق يوم غد بخوض العداء أحمد عمار منافسات الدوري التمهيدي في سابق 100 متر . ومشاركة العداء أحمد السباعي في منافسات الدوري الأول لسباق 400 متر .

هذا ويشار إلى أن المنتخب الوطني يشارك بثلاثة عدائين وهم علاء الجورني في سباق و 1500 متر و أحمد السباعي في سباق 400 متر بالإضافة لأحمد عمار في سباق 100 متر .

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قناة ليبيا الاحرار

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