محرر الرياضي بــ”وال”: بسلة ذهبية في الأنفاس الأخيرة “الأمير” يقود الاتحاد للفوز على النصر

بنغازي 07 يونيو 2022 (وال)- فقد فريق النصر ، مباراته أمام الاتحاد في الوقت الإضافي بفارق نصف سلة، بواقع (73) مقابل (72) نقطة، وذلك في أولى لقاءات اليوم الثاني من سباعي التتويج في مرحلته الأولى.

المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء بمجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي، توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من المصريان ( إسلام بيومي ) حكم أول، و ( عمرو زاهر ) حكماً ثانياً، بالإضافة إلى ( موسى الأوجلي ) حكماً ثالثاً، شهدت إثارة وتشويق بين لاعبي الفريقين، أدى إلى التعادل الإيجابي عند إكتمال الفترات الأربعة بنتيجة ( 67 – 67 ) نقطة، ليلجأ الفريقين للعب خمس دقائق إضافية ليتحدد الفريق الفائز بالمباراة.

الربع الأول من المقابلة؛ بدأ سريعاً كما كان متوقعاً، رغم تقدم الاتحاد في البداية على صعيد النتيجة، نجح النصر في إنهاءه لمصلحته بفارق نصف سلة، بواقع (24 – 23) نقطة، ويدين النصر في فوزه بالربع الأول إلى لاعبه الأمريكي (براين هالومس )، الذي نجح في تسجيل ثلاثية في الأجزاء الأخيرة، بعد أن كان فريقه متأخراً بنتيجة ( 21 – 23 ) نقطة.

في الربع الثاني، رغم خروج لاعب الاتحاد (موسى عبد العليم)، بالأخطاء الخمس، إلا أن لاعبي الاتحاد تداركوا ذلك، ونجحوا في السيطرة نسبياً على ثاني الأرباع، لينتهي الربع اتحادياً بفارق سلة وحيدة بواقع (20 – 18) نقطة، في حين ينتهي الشوط الأول لصالح الاتحاد بنتيجة ( 43 – 42 ) نقطة.

الفترة الثالث؛ واصل الاتحاد هيمنته على مجريات اللعب، معتمداً على تحركات الأمريكي ( ريكي يونغ ) صاحب (19) نقطة و(14) متابعة، لتنتهي بعدها ثالث الفترات لصالحه بفارق نصف سلة، بواقع (13 – 12) نقطة.

النصر الذي كان متأخرًا على صعيد الربع الأخير، تمكن من استعادت توازنه ورفع من وتيرة أدائه، ليتمكن في الفترة الأخيرة من معادلة النتيجة ( 67 – 67 ) نقطة، ليلجأ الفريقين للعب خمس دقائق إضافية ليتحدد الفريق الفائز باللقاء.

هذا ودخل الفرقين الوقت الإضافي بحذر شديد، وغلب على اللقاء طابع السرعة والتسرع، خاصة لدى لاعبي النصر، وعندما وصل توقيت اللقاء إلى الـ 9 ثوان وأجزاء من الثانية، وبسلة ذهبية في الأنفاس الأخيرة خطف لاعب الاتحاد (عبد الرزاق الأمير)، الأضواء مخترقاً دفاع الخصم بتوغل فني رائع مضيفاً نقطتان لفريقه، لينتهي بعدها الربع الخامس بتفوق الاتحاد (6) مقابل (5) نقاط، لتكون المحصلة النهائية ( 73 مقابل 72 ) نقطة. (وال) س أ/ ر ت

كتب| سيف النصر أمبية

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