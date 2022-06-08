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الهلال يسقط المروج بـ سباعي التتويج

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 08 يونيو 2022 (وال) _ أسقط فريق الهلال الأول لكرة السلة نظيرة المروج ضمن منافسات المرحلة الأول لليوم الثاني من سباعي التتويج من نهائيات ليبيا لكرة السلة بنتيجة ( 81-69)، في المباراة التي جمعت الفريقين بمجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي.

المباراة التي جرت – أمس الثلاثاء – توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من الحكم الدولي ( هيثم الساروي ) حكماً أولاً، و المصري ( أحمد غالب ) حكماً ثانياً، بالإضافة إلى ( إبراهيم الشوشان ) حكماً ثالثاً، ظهر فيها الهلال أكثر صلابة في الأداء دفاعياً وهجوماً.

ولعب محترفا الهلال الأمريكيان ( أمير جاكسون ) ، و ( براين بريد ) دوراً مهماً وكبيراً في فوز فريقهما، فضلاً على أنهما نجحا لوحدهما من تسجيل (53) نقطة ، ففي الربع الأول وعلى الرغم من تحرك محترف المروج الأمريكي ( جوليوس كولس ) صاحب الـ 34 نقطة، و ( 9 ) متابعات،إلا أن لاعبو الهلال نجحوا في الحد من خطورته لينتهي الربع هلالياً بنتيجة ( 29-17) نقطة.

الربع الثاني شهد صحوة متوقعة من لاعبي المروج خاصة من المحترف ( أتير ماجوك )صاحب الـ 14 نقطة، و ( 16 ) متابعة، إضافة إلى تسجيله إلى ثلاثيتان من أصل ثمان محاولات، ليحسم بعد المروج الربع لصالحة بفارق نصف سلة بنتيجة (14-13)، لتكون النتيجة النهائية للشوط الأول للهلال ( 42-31) نقطة.

واصل المروج صحوته متقدماً أكثر نحو حلقة الهلال، وحتى وإن نجح في إنهاء الفترة الثالثة لصالحة بنتيجة (19 -18 )، إلا أنه اصطدم بصحوة مماثلة من الأمريكي ( براين بريد ) ، والذي بدوره نجح في تحقيق ( 22 ) نقطة ، وعمل ( 17 ) متابعة ، وتمريرة واحدة حاسمة، وعدد ( 3 ) كرات بلاك شوت.

واصل الفريقان السير على نفس المنوال، خاصة من جانب لاعب الهلال الأمريكي ( أمير جاكسون )، الذي أكد أن تألقه بالفترات الأولى لم يأتي وليد صدفة ، صانعاً الفارق مع الهلال، و مسجلاً باللقاء ( 31 ) نقطة، و ( 9 ) متابعات، و ( 7 ) تمريرات حاسمة، زد على ذلك ( 3 ) كرات قطع للكرة ، لينتهي الربع الأخير للهلال بنتيجة ( 21 – 19 ) نقطة، لتكون نتيجة الشوط القاني هلالية ( 39 – 38 ) نقطة. (وال _ بنغازي)

تقرير: سيف امبيه

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وكالة الانباء الليبية وال

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