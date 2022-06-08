اخبار الرياضة

سلة الأهلي طرابلس تواصل عروضها القوية

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 08 يونيو 2022 (وال) _ واصل فريق الأهلي طرابلس عروضه وانطلاقته القوية، بتغلبه على المدينة بفارق (14) نقطة وبنتيجة (71-57) نقطة ، وذلك في ثاني لقاءات اليوم الثاني من المرحلة الأولى من نهائيات ليبيا لكرة السلة، ي المباراة التي جمعت الفريقين بمجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي.

اللقاء الذي قاده ثلاثي تحكيمي متكون من الحكم المصري ( هاني مصطفي ) حكماً أولاً، و ( عبد العزيز الماقوري ) حكماً ثانياً، و ( خالد أحنيش ) حكماً ثالثاً، برهن فيه الأهلي قوته للمحافظة على لقبه، وذلك بفضل الأداء الجماعي للاعبيه، خصوصاً نجمه ( محمد الساعدي ) و محترفه الأمريكي ( دواين جاكسون ).

الربع الأول من المباراة، لم يترك الأهلي للاعبي المدينة مجالاً للتقدم مجالاً ، فرضاً أسلوبه نسقه و إيقاعه، منهياً الفترة الأولى لمصلحته بفارق (11) نقطة، وبنتيجة (23-12).

ففي الربع الثاني، المدينة أصبح أفضل حالاً ، وتحسن أداء لاعبيه كثيراً مزعجاً لاعبي الخصم، خاصة عبر من محترفه التونسي ( محمد العباس ) صاحب الـ 16 نقطة بالمقابلة، و (10) متابعات، بالإضافة إلى تمريرتان حاسمتان، وعدد إثنان قطع للكرة، لينتهي الربع لصالح المدينة بفارق ( 3 ) نقاط، وبنتيجة ( 15-12) نقطة، لتكون محصلة الشوط الأول أهلاوية خالصة بنتيجة (35-27) نقطة.

تزايدت الإثارة والتشويق أكثر في ثالث الأرباع، ومع محاولات المدينة الكثيفة، تحرك الأهلي مجدداً، خوفاً من إحداث المفاجأة ، ليتمكن رفاق ( محمد الساعدي ) من حسم أمور هذه الفترة لمصلحتهم بنتيجة (18- 13 )،

فيما كان أخر الأرباع مشتعلاً بالإثارة، وبفضل لاعبه ( غيث عبد الرحمن ) صاحب الـ 11 نقطة و ( 15 ) متابعة، إضافة إلى ( 5 ) كرت بلاك شوت، إنهاء الأهلي هذا الربع لمصلحته بنتيجة (18-17 ) نقطة، لتكون نتيجة الشوط الثاني للأهلي (36-30) نقطة. (وال _ بنغازي)

تقرير: سيف امبيه

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك