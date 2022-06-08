سلة الأهلي طرابلس تواصل عروضها القوية

بنغازي 08 يونيو 2022 (وال) _ واصل فريق الأهلي طرابلس عروضه وانطلاقته القوية، بتغلبه على المدينة بفارق (14) نقطة وبنتيجة (71-57) نقطة ، وذلك في ثاني لقاءات اليوم الثاني من المرحلة الأولى من نهائيات ليبيا لكرة السلة، ي المباراة التي جمعت الفريقين بمجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي.

اللقاء الذي قاده ثلاثي تحكيمي متكون من الحكم المصري ( هاني مصطفي ) حكماً أولاً، و ( عبد العزيز الماقوري ) حكماً ثانياً، و ( خالد أحنيش ) حكماً ثالثاً، برهن فيه الأهلي قوته للمحافظة على لقبه، وذلك بفضل الأداء الجماعي للاعبيه، خصوصاً نجمه ( محمد الساعدي ) و محترفه الأمريكي ( دواين جاكسون ).

الربع الأول من المباراة، لم يترك الأهلي للاعبي المدينة مجالاً للتقدم مجالاً ، فرضاً أسلوبه نسقه و إيقاعه، منهياً الفترة الأولى لمصلحته بفارق (11) نقطة، وبنتيجة (23-12).

ففي الربع الثاني، المدينة أصبح أفضل حالاً ، وتحسن أداء لاعبيه كثيراً مزعجاً لاعبي الخصم، خاصة عبر من محترفه التونسي ( محمد العباس ) صاحب الـ 16 نقطة بالمقابلة، و (10) متابعات، بالإضافة إلى تمريرتان حاسمتان، وعدد إثنان قطع للكرة، لينتهي الربع لصالح المدينة بفارق ( 3 ) نقاط، وبنتيجة ( 15-12) نقطة، لتكون محصلة الشوط الأول أهلاوية خالصة بنتيجة (35-27) نقطة.

تزايدت الإثارة والتشويق أكثر في ثالث الأرباع، ومع محاولات المدينة الكثيفة، تحرك الأهلي مجدداً، خوفاً من إحداث المفاجأة ، ليتمكن رفاق ( محمد الساعدي ) من حسم أمور هذه الفترة لمصلحتهم بنتيجة (18- 13 )،

فيما كان أخر الأرباع مشتعلاً بالإثارة، وبفضل لاعبه ( غيث عبد الرحمن ) صاحب الـ 11 نقطة و ( 15 ) متابعة، إضافة إلى ( 5 ) كرت بلاك شوت، إنهاء الأهلي هذا الربع لمصلحته بنتيجة (18-17 ) نقطة، لتكون نتيجة الشوط الثاني للأهلي (36-30) نقطة. (وال _ بنغازي)

تقرير: سيف امبيه

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