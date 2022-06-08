تواصل مباريات ذهاب الدور السباعي لكرة السلة

تمكن فريق الاتحاد من تحقيق فوز مثير أمام النصر بنتيجة ثلاث وسبعين نقطة مقابل اثنين وسبعين، بمجمع سليمان الضراط، في اليوم الثاني لذهاب الدور السباعي لكرة السلة.

وفي مباراة أخرى، تمكن فريق الهلال من تجاوز نظيره المروج بإحدى وثمانين نقطة مقابل تسع وستين، كما حقق الأهلي طرابلس الانتصار على المدينة بإحدى وسبعين نقطة مقابل خمس وخمسين.

وبهذه النتائج يكون الأهلي طرابلس في الصدارة برصيد 4 نقاط، يليه النصر برصيد 3 نقاط، ثم المدينة والهلال بنفس عدد النقاط، فيما يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد نقطتين ثم المروج سادسًا بنفس الرصيد، وأخيرًا الأهلي بنغازي بنقطة واحدة.

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