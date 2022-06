الأهلي طرابلس يواجه السويحلي يوم الجمعة القادمة

تعود عجلة الدوري الممتاز للدوران يوم الجمعة القادم عندما يستضيف فريق الأهلي طرابلس فريق السويحلي بملعب الجميل ضمن مباريات الأسبوع السابع المؤجل من مرحلة إياب الدوري الممتاز .

الأهلي طرابلس سيسعى في مباراة الجمعة لضمان تأهله لمرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز بتحقيق الفوز أمام فريق السويحلي والوصول للنقطة السابعة والعشرين . فيما سيبحث فريق السويحلي بقيادة مدربه الوطني علي المرجيني عن عرقلة فريق الأهلي طرابلس بخطف نقاط المباراة الثلاث والوصول للحادية والعشرين للاقتراب أكثر من مركز يأهله لمرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز .

