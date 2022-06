منتخب الصالات يفوز وديا على اتحاد الشرطة 7-3

فاز منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات وديا على فريق اتحاد شرطة بنتيجة سبعة أهداف مقابل ثلاثة استعدادا للبطولة العربية التي ستقام بمدينة الدمام بالسعودية في التاسع عشر من الشهر الجاري.

منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات وبقيادة مدربه عبد الباسط النعاس بدأ بالدخول في مرحلة الثانية من فترة الإعداد بإجراء عدة مباريات ودية سعيا للوقوف على التشكيل المناسب من النعاس قبل السفر للسعودية وخوض منافسات البطولة العربية التي ستنطلق منافساتها خلال الفترة من التاسع عشر إلى السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري.

