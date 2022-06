الأخضر يفوز وديا على فريق المستقبل بالجميل 5-1

فاز فريق الأخضر وديا على فريق المستقبل بالجميل بخمسة أهداف لهدف استعدادا لمرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز .

خماسية الأخضر في شباك فريق المستقبل تناوب على تسجليها المدافع أحمد الهمالي والمحترف البيني جاك بيسان والظهير الأيمن حسن عباس فيما سجل المهاجم التونسي المهدي الوذرفي هدفين . هذا ويسعى المدرب التونسي لفريق الأخضر سمير شمام لخوض عدة مباريات ودية للرفع من نسق لاعبي الفريق قبل انطلاق منافاسات مرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز الذي تأهل إليه أخضر البيضاء بعد أن حل في المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد ست وثلاثين نقطة .

