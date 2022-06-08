الأتزوري يحقق انتصاره الأول في دوري الأمم الأوروبية

حققت إيطاليا فوزها الأول في النسخة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية، بفوزها على ضيفتها المجر بهدفين مقابل هدف، في ثاني جولات المجموعة الثالثة من المستوى الأول في تشيزينا.

وتقدم الأتزوري في النتيجة منذ الدقيقة الثلاثين بواسطة لاعب الوسط نيكولو باريلا، وعزز لورينزو بيلغريني التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وقلصت المجر الفارق في الدقيقة الحادية والستين عبر جيانلوكا مانشيني بالخطأ في مرماه.

ورفعت إيطاليا رصيدها بعد هذا الفوز إلى أربع نقاط، في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد المجر عند ثلاث نقاط.

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