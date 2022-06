القنصلية الليبية تقدم التهنئة لمؤيد اللافي والوداد المغربي

أرسل القنصل العام للدولة الليبية في المملكة المغربية إبراهيم بيت المال رسالة تهنئة للهيئة الإدارية ومكونات نادي الوداد المغربي بمناسبة تتويجه بلقب دوري أبطال أندية إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، بيت المال أشاد بوجود اللاعب الليبي مؤيد اللافي في صفوف الوداد ومساهمته الكبيرة في تتويج الفريق رغم غيابه بداعي الإصابة مشيرا إلى أن وجود لاعب ليبي في السجل الذهبي لدوري الأبطال يعتبر نجاحا للكرة الليبية ويفتح الباب أمام آخرين للتألق والنجاح في المسيرة الاحترافية.

يشار إلى أن الوداد توج باللقب الإفريقي بعد فوزه على الأهلي المصري بهدفين دون مقابل

