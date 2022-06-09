المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات يترقب قرعة البطولة العربية

يترقب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات سحب قرعة كأس العرب التي تجري الخميس بالعاصمة السعودية الرياض، ويشرف عليها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وأنهى المنتخب الوطني تحضيراته التي أقامها في العاصمة طرابلس قبل السفر إلى السعودية للمشاركة في البطولة، حيث يأمل في تقديم وجه مشرف لليبيا التي تمتلك خبرة في كرة القدم داخل الصالات.

وحدد الاتحاد العربي للعبة منتخبات المغرب، بطلة آخر نسخة من البطولة، إضافة إلى مصر والسعودية البلد المضيف في المستوى الأول للمجموعات، فيما يأتي منتخبنا الوطني في المستوى الثاني إلى جانب العراق والكويت.

وستكون منتخبات الجزائر وفلسطين وموريتانيا والصومال في المستوى الثالث، وستقام المنافسات في مدينة الدمام خلال الفترة من الـ19 وحتى الـ26 من يونيو الجاري.

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