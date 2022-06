استقبل وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي صباح اليوم الخميس سفير دولة قطر بليبيا خالد الدوسري.

وتم خلال الجلسة التشاور والتنسيق حول سُبل إثراء وتعزير واقع وآفاق المشاريع المشتركة بقطاع الرياضة والتربية البدنية وإرساء مسار تعاون المثمر في المجالات ذات الاختصاص ، كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الطرفين، إلى جانب استعراض العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بِما يسهم في خدمة الرياضيين في البلدين الشقيقين.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post وزير الرياضة يستقبل السفير القطري بليبيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار