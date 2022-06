أوقعت قرعة كأس العرب لكرة قدم الصالات منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة.

حيث ضمت مجموعة فرسان الصالات منتخبات، السعودية البلد المنظم للبطولة وفلسطين.

أسفرت القرعة عن وقوع منتخبات المغرب والكويت وموريتانيا والصومال في المجموعة الأولى، ومنتخبات مصر والعراق والجزائر بالمجموعة الثانية.

يذكر أن البطولة ستقام بمدينة الدمام خلال الفترة من 20 إلى 28 يونيو الحالي، وذلك بمشاركة 10 منتخبات.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post منتخبنا الوطني للصالات يقع في المجموعة الثالثة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار