فضيتان للمنتخب الوطني للقفز بالمظلات في البطولة العربية

حقق منتخبنا الوطني للقفز الحر بالمظلات فضيتين بالبطولة العربية الثانية للقفز الحر التي تتواصل بمدينة أربيل العراقية.

وتحصل لاعبو منتخب القفز الحر بالمظلات على فضية العام وفضية أخرى في منافسات الفردي و التراتيب الثاني و الرابع و الثامن و التاسع على مستوى الدول العربية في الفردي.

يذكر أن البطولة تقام باستضافة الاتحاد الجوي العراقي المركزي

و بإشراف الاتحاد العربي للرياضات الجوية وتختتم في الثاني عشر من الشهر الحالي.

