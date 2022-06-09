تعرّف على نتائج اليوم في دوري الدرجة الثانية الجبل الأخضر طبرق

الأنصار البيضاء والهلال طبرق على بُعد خطوة من الصعود للدرجة الأولى

انتهت مساء اليوم الخميس 9 يونيو، منافسات الأسبوع الرابع من تصفيات الصعود بدوري الدرجة الثانية على مستوى الجبل الأخضر طبرق.

حيث شهدت جولة اليوم تفوق الهلال طبرق على البروق الأبرق بهدف دون رد، وانتصار الأنصار البيضاء على التلال قرنادة وتعادل النجوم درنة مع حطين التميمي بدون أهداف.

وعقب هذه النتائج أصبح الترتيب قبل جولة من النهاية:

1- الأنصار 10 نقاط

2- الهلال 10 نقاط

3- البروق 7 نقاط

4- التلال 4 نقاط

5 – النجوم نقطة

6- حطين نقطة

يُذكر أن الأسبوع الخامس والأخير يشهد لقاء المتصدرين الأنصار والهلال، ومباراة النجوم درنة مع البروق ولقاء حطين ضد التلال.

جدير بالذكر أن هذه المسابقة يصعد منها الأول والثاني إلى مصاف دوري الدرجة الأولى، والتي باتت تتضح ملاحم الفريقان الصاعدان وهما الأنصار والهلال مع وجود حظوظ للبروق.

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