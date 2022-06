أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن إتاحة الفرصة أمام المواطنين والمقيمين في قطر لاستضافة ذويهم وأصدقائهم خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، التي تنطلق منافساتها في 21 نوفمبر المقبل.

ويخطط آلاف المشجعين من أنحاء العالم للسفر إلى قطر بعد أقل من ستة أشهر، والإقامة مع عائلاتهم وأصدقائهم من سكان قطر خلال منافسات المونديال التي تتواصل على مدى 28 يوماً في ثمانية استادات، في نسخة هي الأكثر تقارباً في المسافات في التاريخ الحديث لبطولة كأس العالم.

وتدعو اللجنة العليا جميع المشجعين القادمين إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم لتقديم طلباتهم للحصول على بطاقة “هيا” الرقمية، التي تعد بمثابة تصريح دخول إلى دولة قطر، وتتيح لحاملها مجموعة من المزايا من بينها استخدام وسائل النقل العام مجاناً في أيام المباريات.

وإذا لم يرغب المستضيف في حضور المباريات فإنه لن يحتاج إلى بطاقة هيّا عند استضافته أقاربه وأصدقائه من حاملي تذاكر المباريات القادمين من خارج قطر.

وأشارت اللجنة العليا إلى أن المواطنين والمقيمين لن يحتاجوا إلى بطاقة هيّا للعودة إلى قطر في حال سفرهم خارج الدولة خلال فترة البطولة.

ومن بين خطوات تقديم الطلبات للحصول على بطاقة “هيّا” الرقمية أن يؤكد المشجع القادم من خارج قطر مكان إقامته في الدولة خلال البطولة. وفي حال رغب المشجع القادم من خارج قطر حامل تذاكر المباريات الإقامة مع العائلة أو الأصدقاء، فإنه ينبغي على المستضيف تسجيل وحداته السكنية عبر صفحة “مكان الإقامة البديل” على منصة “هيّا”، واتباع التعليمات التي تتضمن:

• بيانات الهوية القطرية

• اسم العقار ورقم المنطقة والشارع والمبنى والوحدة السكنية

• اختيار هل أنت مستأجر للعقار أو مالكه

وبعد تسجيل الوحدات السكنية، سيُطلب من المستضيف إضافة:

• اسم كل ضيف

• رقم جواز السفر لكل ضيف

• جنسية كل ضيف

يرجى زيارة هذا (الرابط) للاطلاع على كافة الشروط والأحكام.

ويتعين على الضيوف السفر إلى قطر بالجوازات المسجّلة بياناتها على صفحة “مكان الإقامة البديل” في منصة “هيّا”.

وبإمكان المشجعين طلب الدعم عبر:

• البريد الإلكتروني: [email protected]

• لسكان قطر: 2022 800

• للمشجعين من خارج قطر009744442022

المصدر: Qatar2022.qa

The post الإعلان عن تفاصيل استضافة المشجعين من الأقارب والأصدقاء خلال كأس العالم 2022 appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار