ليبيا ضمن المجموعة الثالثة للبطولة العربية لكرة الصالات

أوقعت قرعة البطولة العربية لكرة القدم داخل الصالات، التي أقيمت في السعودية، منتخبنا الوطني ضمن منتخبات المجموعة الثالثة.

وتضم مجموعة المنتخب الوطني كلاً من السعودية مستضيفة البطولة إلى جانب فلسطين، فيما جاء المنتخب المغربي إلى جانب الكويت وموريتانيا والصومال في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات مصر والعراق والجزائر.

وتنطلق البطولة في الـ 20 وحتى الـ 28 من يونيو الجاري في مدينة الدمام السعودية.

وتعد المنافسات أولى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم للموسم الجديد، حيث يطمح إلى تطوير اللعبة وزيادة عدد المنتخبات المشاركة في النسخ المقبلة.

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