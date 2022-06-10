الأهلي طرابلس يحسم ديربي السلة لصالحه

حقق الأهلي طرابلس انتصاره الرابع تواليًا ضمن الدور السباعي للدوري العام لكرة السلة، بفوزه في الديربي على غريمه الاتحاد بـ 79 نقطة مقابل 66.

وتمكن لاعبو الاتحاد من الخروج متقدمين بالربع الأول بـ21 نقطة مقابل 19، إلا أن الأهلي قلب الكفة وسيطر على الربع الثاني والثالث والذي وصل الفارق فيه إلى عشر نقاط، قبل أن ينهي الربع الرابع والمباراة بفارق 13 نقطة بعد سيطرة وندية كبيرة بين الفريقين في قاعة سليمان الضراط.

وحقق الأهلي طرابلس العلامة الكاملة من أربع مباريات، فيما خسر الاتحاد أول مباراة من أصل ثلاث مباريات وحقق الانتصار مرتين.

وفي مباريات أخرى، تغلب الأهلي بنغازي على المروج بـ 91 نقطة مقابل 85، وحقق النصر انتصاره الثاني بفوزه على الهلال بـ 84 نقطة مقابل 66.

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