بنغازي 11 يونيو 2022 (وال) _ أقيمت بمقر اتحادية حكام بنغازي، مراسم قرعة دوري القطاعات والمؤسسات لكرة القدم، بإشراف نقابة الإداريين واتحادية حكام بنغازي.

وحضر القرعة مندوبي الفرق المشاركة، والتي وصلت إلى 18 فريق، قسمت إلى ثلاث مجموعات، حيث ضمت كل مجموعة 6 فرق جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى ضمت كلا من (النفسية والجلاء والأمن الرياضي وشركة ليبيانا وإدارة الموانئ والخدمات الصحية)

المجموعة الثانية وضعت القرعة فيها كلا من (ديوان وزارة الرياضة وصندوق التضامن ومكافحة الفساد ومركز السكري والصدرية ونقابة المحاميين).

المجموعة الثالثة حملت فرق (المجلس البلدي بنغازي وجامعة بنغازي والخدمات الإعلامية والهواري والأمن الداخلي ونقابة المعلمين).

ومن خلال القرعة تم توزيع اللائحة التنظيمية للبطولة على الفرق للإطلاع عليها ومناقشتها.

وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة للبطولة (سالم الشرع) _ لوكالة الأنباء الليبية _ أن هناك العديد أبدو رغبتهم في المشاركة بهذا الدوري، والخروج به في أحلى صورة للرياضة وخاصة في مدينة بنغازي.

وتابع الشرع: بأن البطولة ستقام من مرحلة واحدة، و يتأهل من كل مجموعة أصحاب التراتيب الأولى والثانية وأفضل فريقين في الترتيب الثالث، للترشح لدور الثمانية.

وأكمل الشرع: أنه سيسمح لكل فريق بتسيجل 12 لاعب منهم 6 أساسي والباقي احتياط، مطالبا الفرق الإلتزام بالبطاقات والقيافة الرياضية المرقمة.

واختتم، بأن صاحبي الترتيب الأول والثاني في البطولة سيتحصلان على كوؤس، وستكون هناك أيضاً جائزة لصاحب أكبر عمر في السن وهي كأس، وأيضاً كأس لفريق صاحب أفضل روح رياضية في الملعب، منوهاً أن البطولة ستنطلق مساء الأحد القادم على تمام الساعة السادسة مساءً، على ملاعب نادي الفويهات “نادي الاستقلال” سابقاً بلقاء فريق (النفسية والخدمات الصحية)، و اللقاء الثاني (الجلاء وإدارة الموانئ) (وال _ بنغازي) م ب

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