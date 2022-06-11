رفيق صرمان وبرانس القبة في صدارة الصعود للممتاز

صرمان 11 يونيو 2022 (وال) _ تصدر رفيق صرمان فرق المجموعة الثانية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز لكرة القدم، بعشرة نقاط بعد تعادله الأخير مع فريق أساريا الزاوية، بهدف لهدف.

وحل فريق البشائر ثاني الترتيب بسبعة نقاط عقب تفوقه على هلال سبها القابع في الترتيب السابع 5/2 بفارق الأهداف، ويأتي سادساً فريق مستقبل الجميل بأربعة نقاط.

و في المجموعة الأولى تربع فريق البرانس على صدارة المجموعة بثمانية نقاط، بتعادله بدون أهداف أمام فريق الأنوار، وجاء وفاق أجدابيا في المركز الثاني، بتفوفه على الشرارة 2/0 بفارق الأهداف على فريق الصقور، فيما بقي الشرارة في آخر الترتيب بنقطتين. (وال _ صرمان) ف ح

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