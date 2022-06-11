مراسل “وال”: انطلاق بطولة كأس ليبيا لكرة الطائرة تحت 21 عامًا بمدينة مصراتة

مصراتة 11 يونيو 2022 (وال)- تنطلق بقاعة الألعاب الرياضية بمدينة مصراته مساء اليوم السبت، منافسات بطولة كأس ليبيا لكرة الطائرة تحت 21 عامًا بمشاركة “6” فرق.

هذا وستقام البطولة التي يشارك فيها فرق: الأهلي بنغازي، السويحلي، الاتحاد المصراتي، المروج، الجزيرة، النهضة، بدون حضور الجمهور، حيث سيتواجه في اللقاء الأول النهضة والاتحاد المصراتي، ويليها مباراة القمة بين الأهلي بنغازي والسويحلي، وختاما لقاء الجزيرة مع المروج. (وال) م ب/ ر ت

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