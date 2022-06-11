السويحلي يتخطى الأهلي طرابلس في الدوري الممتاز

تمكن السويحلي من التغلب على الأهلي طرابلس بهدفين دون مقابل، على أرضية ملعب الجميل في مباراة مؤجلة ضمن الجولة السابعة من إياب الدوري الممتاز.

وافتتح فرج كوبا أول أهداف الفريق المصراتي في الدقيقة الثالثة عشرة من علامة الجزاء، وعزز عبدالله بن خليل تقدم السويحلي بالهدف الثاني عند الدقيقة الحادية والعشرين.

وشهدت المباراة إضاعة العديد من الفرص للفريقين، لتنتهي بفوز السويحلي بثنائية، ليرفع السويحلي رصيده إلى ثمانٍ وعشرين نقطة، ليصعد إلى المركز الخامس، فيما توقف الأهلي طرابلس عند أربع وعشرين نقطة في المركز الثاني لفرق المجموعة الثانية من الدوري الممتاز.

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