سحب قرعة كأس ليبيا لكرة القدم داخل الصالات

سحبت في طرابلس قرعة الدور التمهيدي والنهائي لكأس ليبيا لكرة القدم داخل الصالات، والتي أشرفت عليها لجنة كرة القدم داخل الصالات باتحاد الكرة.

ويتواجه الاتحاد بطل الدوري مع الشباب الوحدوي، فيما يلتقي الأولمبي أمام الجزيرة، كما سيبقى فريق المرسى خارج الجولة الأولى للراحة، فيما يلعب الجمارك مع شباب الجبل والأخضر مع البراق، ويخلد الخور للراحة أيضاً.

وتأهلت الأندية المشاركة في الدور التمهيدي لمسابقة الكأس، بعد تحقيقها المراكز الأولى في تصفيات مسابقات الاتحادات الفرعية لكرة القدم داخل الصالات.

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