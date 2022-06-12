أطقم تحكيم مباريات الأسبوع السادس لدوري تصفيات الصعود

طرابلس 12 يونيو 2022 (وال) _ أعلنت لجنة الحكام عبر صفحتها الرسمية، عن أطقم التحكيم لمباريات الأسبوع السادس للمجموعة الأولى (أ)، لدوري تصفيات الصعود من المرحلة الثانية لمسابقة الدرجة الأولى، والتي ستقام اليوم الأحد.

ففي لقاء المروج وبنغازي الجديدة على ملعب الزاوية، كلفت المهمة للحكم (عبد السلام عوينة) بمساعدة (أحمد عوينة وفيصل بن علي) و(عبد المنعم بوصلوعة) حكماً رابعاً، ولقاء الأنوار ووفاق إجدابيا على ملعب صبراتة، فقد أسندت المهمة للحكم (الجيلاني عثمان) وبمساعدة (إبراهيم أبوكوز وحسن التومي) والحكم الرابع (عبد الهادي حباس)، وختاماً لقاء الصقور مع الشرارة على ملعب الجميل فكلفت الصافرة (لمحمد برشدان) بالتعاون مع (محمد السائح ورياض العزابي) وحكما رابعاً (لعبد المؤمن الراعي).

كما تم الإعلان عن أطقم تحكيم مباريات الأسبوع السادس للمجموعة (ب)، والتي ستقام أيضاً اليوم الأحد.

فعلى ملعب شيخ الشهداء سيتقابل فريقا المستقبل والبشائر بقيادة تحكيم تكون من (رافع الحوتي) وبمساعدة (مروان الحراري وعبد السلام العوامي) و(سامي الضاوي) حكماً رابعاً، وفي القاء الثاني سيقابل فريق أساريا مع أبي الأشهر على ملعب شحات بصافرة تحكيمية من (مفتاح العلمي) ومساعديه (منجي أبوشكيوة ووليد أبوحرارة) والحكم الرابع (أحمد الشلماني)، وفي اللقاء الثالث على ملعب القبة الهلال سيها سيتقابل مع فريق الظهرة بصافرة تحكيمية بقيادة (حسين العجني) ومساعدة (عثمان بلل وموسى العوامي) والطاهر فرج حكماً رابعاً. (وال _ طرابلس) م ب

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