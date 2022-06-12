تشواميني ثاني صفقات بطل أوروبا للموسم الجديد

أعلن ريال مدريد تعاقده رسمياً مع لاعب الوسط الفرنسي الشاب أوريلين تشواميني، قادماً من موناكو.

وأشار النادي الملكي عبر بيان رسمي إلى أن الاتفاق تم بينه وبين موناكو لضم جوهرة الوسط الفرنسية لمدة ستة مواسم، لافتاً إلى أن تقديم اللاعب سيكون في ملعب سانتياغو برنابيو، عقب إجرائه الفحص الطبي الثلاثاء المقبل.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن الصفقة وصلت إلى 80 مليون يورو، إضافة إلى 20 مليون يورو كإضافات وحوافز أخرى.

وكان اللاعب على رادار أغلب الأندية الأوروبية، وعلى رأسها باريس سان جيرمان إلا أنه أختار اللعب مع بطل أوروبا.

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