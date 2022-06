منتخب الصالات يواصل تحضيراته للمشاركة في البطولة العربية

يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات تحضيراته استعدادا للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام بالدمام السعودية في 20 يونيو الجاري.

منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات رفع من وتيرة الاستعدادت بقيادة المدرب الوطني عبدالباسط النعاس الذي ركز في معسكره الداخلي بمدينة طرابلس على جانب البدني والخططي من أجل ظهور فرسان الصالات بصورة جيدة في البطولة العربية.

هذا ويذكر أن منتخبنا الوطني أوقعته قرعة البطولة العربية في المجموعة الثالثة رفقة المنتخب السعودي مستضيف البطولة والمنتخب الفلسطيني.

