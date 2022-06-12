محرر الرياضي بــ”وال”: سلة الأهلي طرابلس تُواصل سلسلة انتصاراتها

بنغازي 12 يونيو 2022 (وال)- تواصل سلة النادي الأهلي سلسلة انتصاراتها بـسباعي التتويج الليبي، عقب تفوقها على النصر بفارق ( 12 ) نقطة، بواقع ( 72- 60)، ضمن حساب آخر مباريات اليوم الخامس من المرحلة الأولى من نهائيات ليبيا لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت بمجمع سليمان الضراط في بنغازي.

المباراة التي توسطها ثلاثي تحكيمي تكون من الدولي ( هيثم الساروي ) حكماً أولاً، وإسلام وحيد حكماً ثانياً، و ( عبد العزيز الماقوري ) حكماً ثالثاً، تبادل فريقها الفريقين الانتصار على مدار الفترة، لاسيما وأن الفترة الأولى من المقابلة انتهت لمصلحة الأهلي بفارق سلة وحيدة، بوقع (17- 15) نقطة.

مع تزايد الحماس كل فريق كانت نيته الواضحة للعيان وهي الظفر بنتيجة هذا الربع، فضلا على أن التعادل الإيجابي كان هو عنوان وسيد الفترة الثانية بين الفريقين، بنتيجة (13 – 13 ) نقطة، لتكون محصلة الشوط الأول أهلاوية ( 30 – 28 ) نقطة.

دخل الفريقين اللقاء النصف الثاني، وكل فريق يعي جيداً أن فارق نقاط النصف الأول كان سلة وحيدة، حيث أن النصر حاول عبور الأهلي معتمداً على الاختراقات من العمق، بعد أن فشلت محاولات الثلاثية، في حين ظهر الأمريكي ( جاستن ) لاعب الأهلي بصور ممتازة محدثاً الفارق في العديد من المناسبات، لتنتهي الفترة الثالثة بتقدم الأهلي (26 – 10 ) نقطة.

النصر تحسن أدائه في الفترة الأخيرة نوعاً ما، خاصة عن طريق لاعبه الأمريكي ( إبراهيما توماس ) و ( محمد بوزقية ) اللذان نجحا في هذه الفترة من تسجيل ( 28 – 16 ) نقطة للأهلي، وبذلك تكون نتيجة الشوط الثاني للأهلي ( 42 – 38 ) نقطة.

وشهدت المباراة بروز وتألق كل من لاعب الأهلي الأمريكي ( جيمس جاستن ) و لاعب النصر ( إبراهيما توماس ) من ناحية تسجيل النقاط، حيث كان اللاعبان الأكثر تسجيلاً للنقاط برصيد ( 25 ) نقطة بينما كان نجم المتابعات دفاعياً وهجومياً كلا من لاعب النصر ( علي الزناتي ) ولاعب الأهلي ( غيث عبد الرحمن ) اللذان نجحا في متابعة الكرة تحت الحلقة في الـ 11 مناسبة. (وال) س أ/ ر ت

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