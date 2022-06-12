محرر الرياضي بــ”وال”: سلة المروج تتخطى المدينة ضمن سباعي التتويج

بنغازي 12 يونيو 2022 (وال)- نجحت سلة المروج في تخطي عقبة المدينة بفارق ( 5 ) نقاط، بواقع ( 79 – 74 ) نقطة، ضمن حساب آخر مباريات اليوم الخامس من المرحلة الأولى من نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت بمجمع سليمان الضراط في بنغازي.

هذا وتوسط المقابلة ثلاثي تحكيمي متكون من ( عبد الحميد الحمري ) حكماً أولاً، والمصري ( أحمد غالب ) حكماً ثانياً، و ( إبراهيم الشوشان ) حكماً ثالثاً، لاسيما وأن المباراة أتسمت مبكراً بالندية والحماس بين لاعبي الفريقين، وذلك من خلال الاختراقات السريعة وقطع الكرة مراراً وتكراراً.

ففي الفترة الأولى تعديد الألعاب والأفضلية كانت نسبية للمروج، بقيادة محترفه ( أتير ماجوك )، و نجمة ( ضيفاء الدين الريفي )، وبعد بسط السيطرة تمكنت سلة المروج من إنهاء الفترة لمصلحتها بفارق سلة وحيدة ( 16 – 14) نقطة.

الفترة الثانية، المدينة أصبح حالا؛ خاصة بعد أن تحرك لاعبه المحترف التونسي ( محمد العباس ) صاحب الـ 28 و ( 13 ) متابعة ، و (2) قطع للكرة، لتنتهي مجريات الفترة الثانية للمدينة بنتيجة ( 19 – 18 ) نقطة، لتكون محصلة الشوط الأول مرجاوية بنتيجة ( 34 – 33 ) نقطة.

ورجع المروج للسيطرة مجدداً في الفترة الثالثة وظهر عدد من شبانه صغار السن بصور ممتازة جداً، وأكثر من رائع منهم ( محمد ناصر ) ، و ( محمد نوري )، إضافة إلى الخبرة ( ضيفاء الدين الريفي )، ليحسم المروج أوتار وخطوط هذا الفترة لصالحة بنتيجة ( 24 – 17 ) نقطة.

رغم تقدم المدينة في الفترة الأخيرة؛ إلا أن المروج لم يترك مجالا للمدينة في التوغل، مشدد الخناق وباحثاً عن الانتصار، لتذهب الفترة الأخيرة للمدينة شأن، لكنها ليست النتيجة النهاية باللقاء، بفارق ( 3 ) نقاط بواقع ( 24 – 21 ) نقطة، بيد أن النتيجة النهائية باللقاء لمصلحة المروج ( 45 – 41 ) نقطة. (وال) س أ/ ر ت

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