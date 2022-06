يستعد منتخبنا الوطني للمبارزة في المشاركة في البطولة الأفريقية التي ستقام في المغرب في الفترة من 14 إلى 22 يونيو الجاري.

منتخبنا الوطني للمبارزة الذي يشرف على تدريبه المدرب الوطني سراج التاجوري سيشارك في البطولة الأفريقية التي تستضيفها مدينة الدار البيضاء بالمغرب بأربعة مبارزين وهم أبوبكر القاضي وعبدالسلام أبوجطيلة ومحمد فيصل وإيهاب أبوشكيوة.

