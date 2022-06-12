محرر رياضي بــ”وال”: سلة الأهلي بنغازي تحقق فوزاً مهماً على الاتحاد

بنغازي 12 يونيو 2022 (وال)- حققت سلة النادي الأهلي بنغازي فوزاً هاماً وغالٍ بسباعي التتويج، عقب تفوقهم على الاتحاد بفارق ( 66 ) نقطة، بواقع (69 – 66) نقطة، ضمن حساب آخر مباريات اليوم الخامس من المرحلة الأولى من نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت بمجمع سليمان الضراط في بنغازي.

المباراة التي توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من المصري (هاني مصطفى ) حكماً أولاً، و ( جلال الورفلي ) حكماً ثانياً، بالإضافة إلى المصري ( عمرو زاهد )، بدأ ربعها الأول مثيراً تحت أنغام الجماهير التي ملأت مدرجات مجمع سليمان الضراط، ليتمكن بعدها الاتحاد من حسم الأمور لصالح بفارق ( 8 ) نقاط بنتيجة (22 – 14 ) نقاط.

في الربع الثاني بسط الأول هيمنته على اللقاء، باحثاً عن استعادة توازنه، لينجح في نهاية المطاف من الظفر بنتيجة هذا الربع بنتيجة ( 14 – 11 )، لتكون محصلة الشوط الأول اتحادية خالصة بنتيجة ( 33 – 28 ).

الأهلي واصل واستمر في السيطرة بفضل تحريات ونقاط الأمريكي ( شين ريكتور ) والذي نجح في الربع الثالث من تسجيل ( 9 ) نقاط، ليوسع الأهلي الفارق إلى ( 13 ) نقطة، لتكون نتيجة ثالث الأرباع أهلاوية بنتيجة ( 25 – 13 ) نقطة.

الاتحاد حاول بقدر المستطاع تقليص فارق النقاط في أكثر من مناسبة، مع تحركات الأمريكي ( ريكي يونغ ) و ( موسى عبد العليم ) فشل الاتحاد المتفوق في آخر الأرباع تحقيق الانتصار لينتهي هذا الربع اتحادياً بنتيجة ( 20 – 16 )، فيما كان مجموع الشوط الثاني لمصلحة الأهلي ( 41 – 33 ) نقطة.

وتميز في هذا اللقاء من جانب الأهلي اللاعب الأمريكي (شين ريكتور ) مسجلاً ( 19 ) نقطة وعمل ( 5 ) متابعات ، و (5 ) تمريرات حاسمة، إضافة إلى ( 3 ) كرات قطع للكرة، وكذلك برز في هذا اللقاء الأمريكي ( أنتوان ويجنس ) صاحب الـ 18 نقطة، و ( 11) متابعة ( دبل دبل ) وعدد ( 3 ) اعتراضات. (وال) س أ/ ر ت

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