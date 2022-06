انطلقت منافسات بطولة ليبيا للغولف للدرجتين الأولى والثانية بمشاركة 49 لاعبًا يمثلون الاتحادين الفرعيين بطرابلس وبنغازي بمدينة جربة التونسية.

البطولة التي تضم 37 رياضيا من الدرجة الأولى و12 من الدرجة الثانية ستستمر لمدة ثلاثة أيام وسيتم من خلال التصفيات النهائية اختيار قائمة المنتخب الوطني للجولف استعدادا للمشاركة الخارجية المقبلة.

هذا وقد قرر اتحاد اللعبة إقامة بطولة ليبيا على ملاعب معشبة بمدينة جربه التونسية من أجل إتاحة الفرصة المناسبة للرياضيين.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post انطلاق بطولة ليبيا للجولف بمدينة جربة التونسية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار