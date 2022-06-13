ثلاثية ” ريكي ” تمنح الاتحاد فوزاً قاتلاً

بنغازي 13 يونيو 2022 (وال) _ منح اللاعب الأمريكي ( ريكي يونغ ) فريقه الاتحاد فوزا قاتلاً أمام المدينة، وذلك بتسجيله رمية ثلاثية حاسمة الأمور لمصلحة فريقه، وذلك في آخر مباريات اليوم السادس من المرحلة الأولى من سباعي التتويج من نهائيات ليبيا لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين بمجمع سليمان الضراط في بنغازي.

ويدين فريق الاتحاد الذي كان متخلفاً في نتيجة اللقاء إلى الأمريكي ( ريكي يونغ )، والذي نصب نفسه في هذه المقابلة كأبرز مسجل للنقاط برصيد (33) و عمل ( 9 ) متابعات وتمريرة حاسمة وحيدة، و قطع للكرة وحيد، و عدد ( 4 ) اعتراضات للكرة ،ناهيك أن اللاعب ذاته نجح في تسجيل ( 7 ) ثلاثيات من أصل ( 17 ) محاولة.

هذا وكان الأمريكي ( ريكي يونغ ) حاسماً في اللحظات والأمتار الأخيرة، فضلاً على أن اللاعب ذاته تمكن قبل 16:25 ثانية من النهاية ، إحراز تصويبة ثلاثية قاتلة منتزعاً معها خطأ رميتين حرتين، لتتغيير لوحة النتيجة إلى فوز الاتحاد.

نتائج الفترات

الفترة الأولى : انتهت لصالح سلة الاتحاد ( 22- 14) نقاط.

الفترة الثانية : انتهت لصالح سلة المدينة ( 18- 15) نقطة .

لتكون محصلة الشوط الأول لصالح بنتيجة ( 37 – 32 ) نقطة

الفترة الثالثة : انتهت لصالح سلة المدينة ( 22 – 15) نقطة.

الفترة الرابعة : انتهت لصالح سلة للاتحاد ( 22 – 17 ) نقطة.

هذا وقد انتهى الشوط الثاني لمصلحة المدينة ( 37 – 39 ) نقطة. (وال _ بنغازي) س أ

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