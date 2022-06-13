” جاكسون ” يقود الأهلي طرابلس للفوز السادس توالياً

بنغازي 13 يونيو 2022 (وال) _ قاد اللاعب الأمريكي( دواين جاكسون ) بفريق الأهلي طرابلس للفوز على الهلال بفارق ( 6 ) نقاط،و بنتيجة ( 81 – 75 ) نقطة، وذلك في ثاني مباريات اليوم السادس من المرحلة الأولى من سباعي التتويج من نهائيات ليبيا لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين بمجمع سليمان الضراط في بنغازي.

وتكون ثلاثي تحكيم هذه المواجهة التي جرت – أمس الأحد – من الحكم المصري ( هاني مصطفي ) و الحكم ( جلال الورفلي ) بالإضافة إلى ( محمد بن صريتي )، حيث ظهرت فيها سلة الهلال بشكل ممتاز، أمام ترسانة الأهلي المدججة بالنجوم و التي بدورها وجدت صعوبة بالفترة الأولى في تخطي لاعبي الهلال، لاسيما أن هذه الفترة انتهت لصالح الهلال بفارق نصف سلة ( 17 – 16 ) نقطة.

الأمريكي ( دواين جاكسون ) المتألق بهذه المباراة و صاحب الـ 16 نقطة ، و ( 13 ) متابعة و عدد ( 7 ) تمريرات حاسمة ، وواحدة قطع للكرة، وواحدة اعتراض، كانت حركته معتادة دفاعياً أو هجومياً، لتنتهي بعدها هذه الفترة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين ( 17 – 17 ) نقطة، لتكون محصلة الشوط الأول للهلال ( 34 – 33 ) نقطة.

بروز محترف الهلال الأمريكي ( براين بريد ) في النصف الثاني، لم يكن كفيلاً للمحافظة على تقدم الهلال، ( فـ براين بريد ) نجح في تسجيل ( 23 ) نقطة ، و ( 18 ) متابعة ، و عدد ( 3 ) تمريرات حاسمة وواحدة قطعاً للكرة، ليوسع الأهلي طرابلس فارق النقاط إلى ( 11 ) نقطة، منهياً هذه الفترة لصالحة بنتيجة ( 28 – 15 ) نقطة.

في آخر فترات المقابلة، بحث الهلال عن العودة كثيراً، و لم يكون لقمة سائغة أمام الأهلي طرابلس ، بل بادله الهجمات ، خاصة عن طريق لاعبه الواعد ( محمد الأوجلي ) صاحب الـ 18 نقطة ، و ( 6 ) متابعات ، ليحسم الهلال بعدها نتيجة الفترة الرابعة لمصلحته بنتيجة ( 26 -22 ) نقطة. (وال _ بنغازي) س أ

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