تألق “الزناتي” يحسم ديربي بنغازي

بنغازي 13 يونيو 2022 (وال) _ أدى ( علي الزناتي ) لاعب سلة النصر دوراً رئيسياً ومهماً في انتصار فريقه بمباراة ديربي بنغازي أمام الجار الأهلي بفارق ( 27 ) نقطة ، وبواقع ( 79 – 52 ) نقطة، وذلك في أول مباريات اليوم السادس من المرحلة الأولى من سباعي التتويج من نهائيات ليبيا لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين بمجمع سليمان الضراط في بنغازي.

المباراة التي جرت – أمس الأحد – قادها ثلاثي تحكيمي متكون من الدولي ( هيثم الساروي ) حكماً أولاً، و المصري (إسلام وحيد) حكماً ثانياً، و ( أحمد غالب ) حكماً ثالثاً، نجح فيها لاعب النصر ( علي الزناتي ) من فرض نفسه و إثباتها خلال (31:11) التي لعبها.

هذا البروز و التألق للاعب ( علي الزناتي ) جعله لامعاً بين اللاعبين، وعلى الرغم من صغر سنة الذي لم يتعد الـ 20 ربيعاً ، تمكن من تسجيل ( 18 ) نقطة، و (16) متابعة، وعمل ( 4 ) تمريرات حاسمة، إضافة إلى ( 4 ) اعتراض للكرة .

الفترة الأولى من اللقاء استطاعت فيها سلة النصر من تحقيق الفوز بفارق ( 7 ) نقاط، و بنتيجة ( 16 – 9 ) نقاط، ففي الفترة الثانية تحسن أداء الأهلي كثيراً، فكان هو المبادر بتسجيل نقاط هذه الفترة ، والتي بدورها انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين ( 14 – 14 ) نقطة، لينتهي الشوط الأول نصراوياً بفارق ( 7 ) نقاط، بنتيجة ( 30 – 23 ) نقطة .

النصر في ثالث فترات المقابلة استمر في السيطرة و الاستحواذ، حتى وصلت رمياته الثلاثية الناجحة باللقاء إلى الـ 9 رميات من أصل ( 29 )، لتنتهي هذه الفترة للنصر بنتيجة ( 21 – 12 ) نقطة.

عداد النصر لم يتوقف عن السيطرة، فمده الهجومي تواصل في آخر الفترات موسعاً فيها الفارق إلى ( 11 ) نقطة ، لتكون نتيجة الفترة الأخيرة نصراوية بواقع ( 28 – 17 ) نقطة، فيما كان إجمالي الشوط الثاني للنصر ( 49 – 29 ) نقطة. (وال _ بنغازي) س أ

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