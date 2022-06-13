ترحيل مواعيد الأسبوع الثامن والتاسع من الدوري الممتاز للمجموعة الثانية

طرابلس 13 يونيو 2022 (وال) _ أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عن ترحيل مواعيد الأسبوعين “الثامن والتاسع” للمجموعة الثانية من الدوري الليبي لكرة القدم.

يشار إلى أن لجنة المسابقات قد أعلنت الفترة الماضية، عن مواعيد المباريات و لكن تم تغييرها.

هذا و كان من المقرر إقامة الأسبوع الثامن يوم الإثنين القادم الموافق 2022/6/20 وتأجل إلى يوم الجمعة القادم 6/24، بينما الأسبوع كان من المقرر إقامته يوم الخميس 6/23، ليتم تأجيله إلى يوم الإثنين 6/27. (وال _ طرابلس) م ب

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