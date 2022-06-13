وال| انطلاق منافسات دوري القطاعات والمؤسسات 2022

بنغازي 13 يونيو 2022 (وال) _ انطلقت على ملعب نادي الفويهات “الاستقلال” سابقاً منافسات دوري القطاعات والمؤسسات، بإقامة ثلاث لقاءات للمجموعة الأولى.

ففي اللقاء الأول الذي جرى مساء الأمس، تقابل مركز الخدمات الصحية مع مستشفى النفسية، وانتهى اللقاء لمصلحة الأول برباعية نظيفة، وفي اللقاء الثاني بعد الوقوف دقيقة حداد لوفاة مدرب فريق الشركة الليبية للموانئ (سالم جبريل الذئب) في الصباح، حيث نعت اللجنة المنظمة للبطولة الفقيد رحمة الله، تقابل بعدها الفريق مع مستشفى الجلاء، ليتمكن الأول من بالرغم من الحزن الواضح على اللاعبين، بالفوز في اللقاء بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وتمكن في اللقاء الختامي، فريق الأمن الرياضي من الفوز على شركة ليبيانا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وقد قاد هذه اللقاءات طاقم تحكيم من الدرجة الأولى (منذر العبيدي ومنير الزلاوي).

وفي تصريح _ لوكالة الأنباء الليبية _ قال رئيس النقابة للإداريين (إدريس الدينالي): تمكنا من إقامة هذه البطولة بفضل الله تعالى بجهود جبارة من اللجنة المنظمة.

وتابع الدينالي: هذه البطولة الأولى ولن تكون الأخيرة، وستكون بإدن الله سنوياً، والغرض من إقامة مثل هذه المناشط الرياضية هو التعارف ولم الشمل، والذي نعتبره هدفا ساميا تعمل من أجله النقابة العامة للإداريين.

وأضاف: سأعمل جاهداً لإخراج منتخب للقطاعات الإدارية للمنافسة على البطولة مستقبلا.

وفي ذات السياق, قال (وهبي سعد الفلاح) الإداري لفريق الشركة الليبية للموانئ: من منبر وكالة الأنباء الليبية أتقدم بأحر التعازي لوفاة المدرب للفريق، وكنا قاب قوسين أو أدنى للإسحاب من المباراة للظروف النفسية والحزن على رحيل المدرب، ولكن إدارة الموانئ طلبت منا المشاركة واللعب لتكملة مسيرة المدرب، و تمكنا من الفوز في اللقاء بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وأكمل رئيس وحدة الإعلام والنشاط لشركة ليبيانا (فراس القطعاني): نشكر النقابة العامة للإداريين على إقامة هذه المناشط الرياضية، والتي نحتاجها فعلا للخروج من الضغوطات النفسية والترفيه عن أنفسنا.

و ذكر القطعاني: أن شركة ليبيانا لديها فريقان مشاركان في هذه البطولة وبطولة أخرى مقامة في مدينة طبرق.

واختتم: نسعى بإذن الله، لتقديم أفضل النتائج للوصول إلى النهائي والحصول على البطولة. (وال _ بنغازي) م ب

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