إسبانيا تعبر التشيك.. والبرتغال تتعثر أمام سويسرا

تقرير 218

حققت منتخب إسبانيا فوزًا مهمًا على ضيفه التشيكي بهدفين دون مقابل، على ملعب لاروزاليدا في ملقا، ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية للقسم الأول لدوري الأمم الأوروبية.

افتتح كارلوس سولير ثنائية لاروخا في الدقيقة 24، وعزز بابلو سارابيا النتيجة في الدقيقة 75 من عمر المباراة، لترفع إسبانيا رصيدها إلى ثماني نقاط في صدارة المجموعة، فيما توقفت التشيك عند أربع نقاط في المرتبة الثالثة.

من جهة أخرى، تغلبت سويسرا على ضيفتها البرتغال بهدف دون مقابل، على ملعب جنيف في العاصمة السويسرية ضمن الجولة الرابعة.

وجاء هدف المباراة الوحيد منذ الدقيقة الأولى عبر هاريس سفيروفيتش والذي انتهت عليه المواجهة، لتحصد سويسرا أول ثلاث نقاط لها في المجموعة الثانية وتبقى في المركز الرابع، فيما توقف رصيد البرتغال حاملة لقب النسخة الأولى عند سبع نقاط لتتراجع إلى المرتبة الثانية.

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