منتخب المبارزة يشارك في البطولة الأفريقية بالمغرب

غادرت بعثة المنتخب الوطني للمبارزة إلى المغرب، للمشاركة في البطولة الأفريقية لفئة الكبار، والتي من المقرر أن تنطلق الثلاثاء المقبل.

ووصلت بعثة المنتخب إلى تونس ومنها إلى الدار البيضاء؛ لبدء التحضيرات قبل انطلاق المشاركة في البطولة الأفريقية.

ويمثل ليبيا أربعة رياضيين هم أبو بكر القاضي ومحمد فيصل ومالك القاضي إضافة إلى عبد السلام أبو جطيلة، كما يرافق بعثة المنتخب ضو التومي كرئيس للوفد إضافة إلى المدرب سراج التاجوري فيما سيكون الحكم إيهاب أبو شكيوة ضمن المشاركين في البطولة.

ويطمح منتخبنا الوطني إلى العودة بالعديد من الميداليات خلال مشاركته في البطولة الأفريقية، وتشريف ليبيا خصوصًا أن المنتخب تميز في العديد من البطولات خلال الفترة الماضية.

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