اخبار الرياضة

بطل البريمرليغ يقدم ماكينة أهدافه الجديدة

تم النشر منذُ 25 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدّم مانشستر سيتي مهاجمه الجديد النرويجي إيرلينج هالاند إلى وسائل الإعلام، بعد توقيعه عقداً للانضمام للفريق الفترة الماضية قادماً من بروسيا دورتموند.

ونشر حساب بطل إنجلترا أن هالاند أصبح لاعباً متاحاً للفريق، ووقّع هالاند عقداً حتى عام 2027 مع تواجد الإسباني تكسيكي بجريستين المدير الرياضي للسيتي.

وتعاقد النادي الإنجليزي مع الهداف النرويجي الذي يُعد من أبرز مهاجمي العالم في الوقت الحالي مقابل 75 مليون يورو، فيما زعمت تقارير صحفية بريطانية أن النجم النرويجي سيحصل على عشرين مليون يورو في الموسم الواحد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك