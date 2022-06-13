بطل البريمرليغ يقدم ماكينة أهدافه الجديدة

قدّم مانشستر سيتي مهاجمه الجديد النرويجي إيرلينج هالاند إلى وسائل الإعلام، بعد توقيعه عقداً للانضمام للفريق الفترة الماضية قادماً من بروسيا دورتموند.

ونشر حساب بطل إنجلترا أن هالاند أصبح لاعباً متاحاً للفريق، ووقّع هالاند عقداً حتى عام 2027 مع تواجد الإسباني تكسيكي بجريستين المدير الرياضي للسيتي.

وتعاقد النادي الإنجليزي مع الهداف النرويجي الذي يُعد من أبرز مهاجمي العالم في الوقت الحالي مقابل 75 مليون يورو، فيما زعمت تقارير صحفية بريطانية أن النجم النرويجي سيحصل على عشرين مليون يورو في الموسم الواحد.

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