الهمالي ينهي مشواره مع أبوسليم

أعلن المدرب أكرم الهمالي استقالته من منصبه مدرباً لفريق أبوسليم رسمياً، وذلك بعد قيادته الفريق وتقديم أداء رائع خلال مرحلة إياب الدوري الممتاز.

وأكد الهمالي عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، أنه قرر الاكتفاء من مشواره مع أبوسليم، وعدم إكمال الموسم مع الفريق، مشيراً إلى أن الاستقالة تأتي لخلافه مع رئيس النادي.

ونجح الهمالي في قيادة أبوسليم إلى بلوغ ربع نهائي مسابقة كأس ليبيا لأول مرة في تاريخ الفريق، كما قدّم مرحلة إياب جيدة في المجموعة الثانية من الدوري الممتاز، ووجه المدرب الوطني الشكر لكل الطاقم الفني المعاون له في أبوسليم، إضافة إلى اللاعبين على الفترة الماضية التي قضاها مدرباً للفريق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية