ختام مرحلة الذهاب من سباعي التتويج

بنغازي 14 يونيو 2022 (وال) _ أسدل – أمس الاثنين – بمجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي الستار عن منافسات المرحلة الأولى من سباعي التتويج من نهائيات ليبيا لكرة السلة، للموسم الرياضي 2021 /2022 ، بمشاركة سبع فرق تأمل جميعها في تحقيق المبتغاة والهدف، إلا وهو التتويج ببطولة الدوري.

سلة المشوار تتفوق على الهلال

ففي اللقاء الأول تمكنت سلة الأهلي بنغازي من التفوق على الهلال بفارق ( 12 ) نقطة وبنتيجة ( 82 – 70 ) نقطة، في المباراة التي توسطها ثلاثي تحكيمي مكون من الدولي ( هيثم الساروي ) حكماً أولاً، و المصري ( إسلام وحيد ) حكماً ثانياً، و المصري ( عمرو زاهر ) حكماً ثالثاً.

ونجح الأهلي في الظفر بنتيجة الفترة الأولى لصالحة، وذلك بفارق ( 3 ) نقطة، وبواقع ( 20 – 17 ) نقطة، ففي الفترة الثانية تغير الحال كثيراً ، المستوى الفني أعتلى أكثر، خاصة للهلال الذي تمكن من إنهاء هذه الفترة بنتيجة ( 17 – 14 ) نقطة، لتكون أجمالية الشوط الأول متعادلة بنتيجة ( 34 – 34 ) نقطة.

الأهلي عاد للسيطرة من جديد في الفترة الثالثة، مع تألق ملحوظ للاعبه ( إدريس زيو ) صاحب الـ 29 و ( 8 ) متابعات، لتذهب نتيجة هذه الفترة للأهلي بفارق ( 11 ) نقطة و بواقع ( 26 – 15 ) نقطة، هذا وعزز الأهلي انتصاره في الفترة الأخير بنتيجة ( 22 – 21 ) نقطة، لتكون محصلة الشوط الثاني ( 48 – 36 ) نقطة.

المروج يعبر الاتحاد

ففي اللقاء الثاني بذات القاعة حقق المروج فوزاً على الاتحاد بفارق سلة ونصف السلة و بنتيجة ( 62 – 59 ) نقطة، في المباراة التي قادها متون من المصري ( هاني مصطفي ) حكم أول، و ( عبد العزيز الماقوري ) حكماً ثانياً، إضافة إلى ( إبراهيم الشوشان ) حكماً ثالثاً .

ففي الفترة الأولى ظهر الاتحاد بشكل مميزة، متفوقاً على صعيد النتيجة على المروج بفارق ( 7 ) نقاط، وبنتيجة ( 18 – 11 )، المروج أستيقظ وتحسن أدائه كثيراً في الفترة الثانية، والتي آلت نتيجتها له بفارق ( 3 ) نقاط وبواقع ( 13 – 10 ) نقطة، في حين كان أجمالي الشوط الأول للاتحاد بنتيجة ( 28 – 24 ) نقطة.

زاد المروج من وتيرة اللقاء، فمحترفاه ( ماجوك ) و ( كولس )، أحد ثاء الفارق، فكيلاهما لعب دوراً مهمة على صعيد تسجيل النقاط، أو على مستوى المتابعات الدفاعية والهجومية، فالأول سجل ( 11 ) و عمل ( 15 ) متابعة بالإضافة إلى عدد ( 6 ) اعتراضات، فيما سجل ( كولس ) صاحب الــــ7 متابعات ( 28 ) نقطة، و عدد ( 5 ) تمريرات حاسمة، بيدأ أن اللاعب سجل عدد ثلاث ثلاثيات، من أصل ( 5 ) محاولات.

لينجح في نهاية المطاف المروح من حسم نتيجة الفترة الثالثة لصالحة بنتيجة ( 22 – 15 )، في المقابلة انتهت الفترة الأخيرة من المقابلة بالتعادل الإيجابي ( 16 – 16 ) نقطة، لتكون محصلة الشوط الثاني مرجاوية ( 38 – 31 ) نقطة.

ختام المرحلة الأولى

واختتمت مباريات اليوم الأخير من المرحلة الأولى من سباعي التتويج لكرة السلة بفوز سلة النصر على المدينة بفارق ( 7 ) نقاط ، وبنتيجة ( 68 – 61 ) نقطة، في اللقاء الذي توسطه ثلاثي تحكيمي متكون من المصري ( أحمد غالب ) حكماً أولاً، و ( جلال الورفلي ) حكماً ثانياً، بالإضافة إلى ( أيمن الشوشان ) حكما ثانياً.

الفترة الأولى من المواجهة بسط فيها النصر هيمنته أمام جماهيره ، ليتمكن من توسيع الفارق بذات الفترة إلى ( 10 ) نقاط، بنتيجة ( 18 – 8 ) نقطة، ففي الفترة الثانية واصل النصر انتصاره مستفيداً من صحوة و خدمات لاعبه الأمريكي ( هالومس ) صاحب الـ 27 نقطة و ( 8 ) متابعة لتنتهي الفترة بـ ( 19 – 15 )، بينما سيكون إجمالى اللقاء بالشوط الأول ( 37 – 23) نقطة

في الفترة الثالثة، خرج المدن على الجميع بشكل مغاير تماماً عن سابقة، لتنتهي المقابلة لمصلحة المدينة بنتيجة ( 22 – 14 ) بينما عاد مجددا ً النصر في الفترة الأخيرة من تحقيق الانتصار ( 17 – 16 )، يذكر أن إجمالى الشوط الثاني انتهى انتهت لمصلحة المدينة ( 31 – 38 ) نقطة. (وال _ بنغازي)

تقرير: سيف امبيه

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