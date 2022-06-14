افتتاح المجموعة الثانية من دوري القطاعات والمؤسسات لكرة القدم

بنغازي 14 يونيو 2022 (وال) _ أقيمت أمس الإثنين، ثلاثة مباريات لافتتاح المجموعة الثانية من دوري القطاعات والمؤسسات لكرة القدم، بإشراف النقابة العامة للإداريين واتحادية حكام بنغازي.

ففي اللقاء الأول تمكن فريق نقابة المحامين من التفوق على فريق ديوان وزارة الرياضة، بنتيجة عريضة وصلت لخمسة أهداف نظيفة، وفي اللقاء الثاني تمكن أيضاً فريق مستشفى الصدرية من التفوق على فريق التضامن، وصلت لخمسة مقابل هدفين.

وفي اللقاء الختامي لليوم الثاني، استطاع فريق عيادة السكري من الفوز على فريق مكافحة الفساد، بنتيجة وصلت إلى أحد عشر هدفاً نظيفاً. (وال _ بنغازي) م ب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال