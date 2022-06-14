للمرة الثانية.. ليبيا تشارك في المؤتمر الدولي لمكافحة المنشطات في لوزان

شاركت ليبيا للمرة الثانية لها في أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة المنشطات الذي احتضنته العاصمة الاولمبية السويسرية مدينة لوزان، بمشاركة أكثر من ألف شخصية طبية ورياضية تمثل أكثر من 90 دولة.

وتناول المؤتمر الذي مثل فيه ليبيا رئيس اللجنة الوطنية الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات محمد الفقيه آخر التطورات العلمية في مجال الكشف عن المنشطات وطرق مكافحتها بين الرياضيين.

وعقد، على هامش المؤتمر، اجتماع لرؤساء المنظمات الإفريقية المشاركة، لمناقشة اللقاء الوزاري القادم للاتحاد الأفريقي في الجزائر، إلى جانب الاتفاق على أن تكون الدول الإفريقية ملتزمة بالكود الدولي 2021 والالتزام بما جاء فيه، والتأكيد على الوجود الأفريقي بالمؤتمر الدولي للتوعية والتثقيف حول مكافحة المنشطات الذي سيعقد بسيدني في أستراليا خلال سبتمبر القادم.

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