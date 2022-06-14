تواصل لليوم الثالث بطولة دوري كرة القدم للقطاعات والمؤسسات ببنغازي

بنغازي 14 يونيو 2022 (وال)- تتواصل بمدينة بنغازي لليوم الثالث على التوالي، منافسات بطولة دوري كرة القدم للقطاعات والمؤسسات بإشراف النقابة العامة للإداريين واتحادية حكام بنغازي.

هذا وتقام منافسات البطولة التي انطلقت يوم الأحد على أرضية ملعب نادي الفويهات “الاستقلال سابقًا”، بمشاركة 16 فريقًا قسمت على ثلاث مجموعات.

ففي افتتاح مباريات المجموعة الثالثة؛ أقيمت مساء اليوم الثلاثاء ثلاث مباريات؛ ففي اللقاء الأول استطاع فريق نقابة المعلمين من التفوق على المجلس البلدي بنغازي بنتيجة هدفين نظيفين، وفي اللقاء الثاني تفوق فريق الأمن الداخلي على جامعة بنغازي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

في لقاء الختامي للمجوعة الثالثة؛ تفوق فريق مستشفى الهواري العام على الخدمات الإعلامية بنتيجة عريضة وصلت لتسعة أهداف نظيفة.

يشار إلى أن مباريات اليوم الثالث قاده طاقم تحكيم ثنائي؛ تكون من مفتاح الفارسي وحسين العبيدي. (وال) م ب/ ر ت

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