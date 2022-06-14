خماسية ألمانية في مرمى إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

أمطر المنتخب الألماني شباك نظيره الإيطالي بخمسة أهداف، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب بروسيا بارك، الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدوري الأمم الأوروبية.

سجل لألمانيا كل من جوشوا كيميتش، إلكاي جوندوجان، توماس مولر في الدقائق 10،45،51 على التوالي، وتيمو فيرنر في الدقيقتين 68 و 69، فيما سجل للأزوري جنونتو بالدقيقة 78 وباستوني في الدقيقة 94.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني خلف منتخب المجر الذي يملك 7 نقاط، بينما تجمد رصيد إيطاليا عند 5 نقاط في المركز الثالث.

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