الجمعة موعد مباراة الديربي وبطاقم تحكيم أجنبي

أعلنت لجنة تنظيم المسابقات باتحاد الكرة عن الموعد مباراة الديربي بين الاتحاد والأهلي طرابلس، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز.

وستقام المباراة يوم الجمعة على تمام الخامسة مساء بملعب الجميل بإدارة طاقم تحكيم أجنبي وسيتحمل المقابل المادي لطاقم الحكام.

يذكر أن المباراة كان مقررا لها أن تقام اليوم الثلاثاء إلا أنها تأجلت لمدة ثلاثة أيام بعد اجتماع بمقر لجنة المسابقات مع كل من فرج إدريس رئيس اللجنة التسييرية للأهلي طرابلس ومحمود عبودة رئيس نادي الاتحاد مع رئيس لجنة المسابقات عادل الأوجلي.

المصدر ليبيا الأحرار

