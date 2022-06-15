جولة أخيرة تحدد الفرق الصاعدة للدوري الممتاز

بنغازي 15 يونيو 222 (وال) _ اقترب موعد تحديد الفرق الأربعة الصاعدة للدوري الممتاز لكرة القدم الموسم المقبل 2022/2023، وستكون المرحلة القادمة هي الأخيرة والحاسمة لتحديد أصحاب المراكز المتقدمة والمتأهلة.

في المجموعة الأولى يفرض فريق الصقور سيطرته وصدارته في المركز الأول بعشر نقاط، يليه مباشرة كثاني المجموعة فريق وفاق أجدابيا بثماني نقاط متساويا مع البرانس، ويحل الأنوار رابعاً بسبع نقاط والمروج خامساً بست نقاط.

المجموعة الثانية يأتي فريق الظهرة أول المجموعة بعشر نقاط، ويأتي خلفه وبنفس عدد النقاط فريق رفيق صرمان، ويسجل فريق أساريا إسمه ثالث الترتيب بثماني نقاط متساويا في النقاط مع صاحب المركز الرابع أبي الأشهر.

الجولة الأخيرة المجموعة الأولى يلتقي فيها الصقور مع الأنوار، والبرانس يقابل وفاق أجدابيا والمروج يواجه الشرارة.

في المجموعة الثانية الظهرة يلتقي مستقبل الجميل ورفيق يقابل أبي الأشهر وأساريا الزاوية مع هلال سبها. (وال _ بنغازي) ف ح

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